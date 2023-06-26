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Жители и гости Кубани за три месяца расплатились безналом на 300 млрд рублей

В январе—марте 2023 года жители и гости Кубани 370 млн раз оплатили товары и услуги картами. Объем безналичных операций превысил 300 млрд руб., сообщает Южное ГУ Банка России.

Фото: www.perfectstock.ru

Фото: www.perfectstock.ru

По информации ведомства, это на 15% больше прошлогодних показателей по количеству и на 10% — по объему. Развитию безналичных платежей в Краснодарском крае способствует расширение инфраструктуры. Так, по данным на 1 апреля, на Кубани действует около 200 тыс. банкоматов и электронных терминалов. Это третий показатель в России после Москвы и области, а также Санкт-Петербурга. Все больше терминалов появляется для оплаты картами в общественном транспорте, в небольших магазинах у дома и на рынках.

Как отметил заместитель начальника Южного ГУ Банка России Александр Гостев, безналичные расчеты удобны для людей. Идет постоянная работа для повышения этого уровня комфорта как для жителей Краснодарского края, так и для гостей. В край приезжает порядка 17 млн туристов в год.

По данным ведомства, в регионе более 50 тыс. устройств в торгово-сервисных точках дают возможность расплатиться по QR-коду. На Кубани динамично развивается система быстрых платежей. В СБП доступны различные сценарии оплаты покупок: с использованием QR-кода, платежных ссылок или бесконтактных технологий, можно оформить подписку.

Андрей Пугачев

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