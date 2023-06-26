В Казани 28 июня общественный транспорт начнет работу с 1:30

В Казани 28 июня, в Курбан-байрам, общественный городской транспорт начнет работу с 1:30. Об этом на деловом понедельнике сказал глава отдела по взаимодействию с общественными организациями Ильнур Шакиров.

«Уважаемые коллеги, главы районных администраций, просьба максимально внимательно отработать все вопросы транспортного обеспечения с тем, чтобы верующие разного возраста могли приехать и поучаствовать в праздничных молитвах», – отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

Господин Шакиров заявил, что сам праздник стартует в 2:30. Он начнется с чтения Корана в мечетях Казани, после этого пройдут обряды заклания жертвенных животных. Они будут проводиться на 17 спецплощадках. При этом они также будут проходить 29 и 30 июня.

"Ъ-Казань"