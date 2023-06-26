Транспортные карты ярославских льготников попадают в стоп-листы

В Ярославской области транспортные карты, предусмотренные для оплаты проезда льготников, стали попадать в стоп-лист, что не позволяет оплатить проезд. В областном дептрансе сообщили, что сейчас ведется работа по исправлению возникшей ситуации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

В городах региона на протяжении нескольких дней у льготников не работают транспортные карты при оплате проезда через валидаторы. В частности, жалобы на неработающие валидаторы были из Переславля. Как пояснили в областном дептрансе, проблема носит не массовый, а точечный характер. Невозможно определить число «неработающих» карт, так как они попадают в стоп-лист, а специалисты выводят их из стопа в максимально короткие сроки. При этом при оплате банковской картой проблем не возникает.

В областном дептрансе пояснили, что для транспортных карт сейчас вводят режим онлайн-пополнения. И проблемы связаны именно с этим.

«В настоящий момент проводятся работы по переводу персонифицированных транспортных карт в режим онлайн-пополнения. По техническим причинам в ряде случаев возможны попадания карт в стоп-лист. Специалистами оперативно проводятся работы по их выводу, а также устраняются причины возникшей ситуации. Оплата проезда персонифицированными транспортными картами осуществляется, транзакции оплаты проезда фиксируются»,— сообщили в дептрансе.

Переславский перевозчик попросил льготников-держателей транспортных карт временно оплачивать проезд наличными. И заверил, что в ближайшие два дня ситуацию исправят. Всего, согласно статистике департамента транспорта в Ярославской области, выдано более 409 тыс. транспортных карт, из них 175 714 штук является активно действующими.

Алла Чижова