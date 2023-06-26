Саратовским предпринимателям рассказали об оптимальных путях продвижения личного бренда в соцсетях

На базе саратовского центра «Мой бизнес» во взаимодействии с ассоциацией клуба «Молодых предпринимателей региона» провели мастер-класс на тему «Продвижение личного бренда в социальных сетях». Об этом сообщает пресс-служба центра.

Спикер Екатерина Вашакидзе рассказала слушателям о тонкостях развития личного бренда, его стоимости и раскрыла секреты презентации в формате «Elevator-pitch».

Приобретенные знания самозанятые и предприниматели проверили на практике во время выполнения интерактивных заданий в группах. Также слушатели разработали карту продвижения личного бренда.

Мастер-класс прошел в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке министерств экономического развития РФ и Саратовской области.

Дарья Васенина