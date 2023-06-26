Снятый в Петербурге сериал «Цербер» победил на кинофестивале «Пилот»

Исторический детективный сериал «Цербер», снятый в Санкт-Петербурге, победил на кинофестивале «Пилот», сообщили организаторы мероприятия.

Сериал описывает расследования убийств доносчиков после восстания декабристов. Картину выбрали победителем члены жюри, зрители же проголосовали за комедию «Мамонты». В рамках фестиваля режиссеры показали пилотные серии своих сериалов.

В главных ролях «Цербера» снялись Тимофей Трибунцев, Евгений Цыганов и Сергей Марин. Сериал снимался на Васильевском острове, с этим были связаны перекрытия дорог в январе-феврале 2023 года.

Фестиваль проводится с 2018 года в Иваново. Президентом «Пилота» выступает режиссер Валерий Тодоровский, организатором — Red Carpet Studio.

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