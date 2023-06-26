Гособвинение запросило десять лет строгого режима для бывшего сити-менеджера Миасса

Миасский городской суд готовится огласить приговор экс-главе администрации муниципалитета Станиславу Третьякову, обвиняемому в получении взяток и превышении полномочий. Государственный обвинитель попросил назначить ему наказание в виде десять лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 4 млн руб. и лишением права занимать должности в госорганах на три года, сообщили «Ъ-Южный Урал» в прокуратуре Челябинской области.

По версии следствия, в 2012 году Станислав Третьяков, будучи заместителем главы администрации — председателем комитета по управлению имуществом Миасса получил от местного предпринимателя более 140 тыс. руб. за предоставление в аренду земельных участков. Кроме того, следователи считают, что чиновник получил 300 тыс. руб. от другого бизнесмена за передачу в собственность управляющей компании нежилых помещений. Впоследствии, по версии следствия, господин Третьяков на посту сити-менеджера незаконно инициировал передачу жилого фонда этой УК для обслуживания в другой организации. Станислав Третьяков вину полностью отрицает.

Уголовное дело рассматривается в суде с ноября 2020 года. Ожидалось, что приговор огласят 26 июня, но, по данным прокуратуры региона, заседание суда отложено на 29 июня.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте