Бывшая руководительница самарского УКС попросила снять арест с авто и айфонов

Бывшая глава регионального Управления капитального строительства Светлана Моравская попросила Ленинский районный суд Самары снять арест с автомобиля Toyota RAV4 и двух айфонов X 2017 года производства. Она направила соответствующее обращение в инстанцию. Информация размещена в картотеке судебных дел.

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Суд рассмотрит материалы в отношении Светланы Моравской во вторник, 27 июня, в 9:30 (MSK+1). В мае текущего года бывшая чиновница уже просила отменить арест ее иномарки. Однако в начале июня экс-главе УКС было отказано в этом.

В феврале 2020 года Светлана Моравская была признана виновной в злоупотреблении полномочиями (ч.3 ст. 285 УК РФ) и приговорена к четырем годам колонии общего режима. Ей также запрещено занимать должности на госслужбе сроком на три года. Соответствующее решение вынесла судья Ленинского районного суда Самары Анна Грицык.

Как установило следствие, бывшая чиновница подписала акты некачественно выполненных компанией «С.И.Т.И.» работ по укреплению берега Саратовского водохранилища, они были прекращены в 2017 году. Женщине вменяется нанесение ущерба на сумму свыше 270 млн руб. До задержания в 2018 году она работала на аналогичной должности в Крыму. Прокуратура запрашивала для обвиняемой пять лет колонии. Светлана Моравская своей вины не признает. Ее защита добивалась прекращения уголовного преследования и снятия ареста ее имущества.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Чиновнице не поверили в суде».

Георгий Портнов