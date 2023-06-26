11 млн рублей зарплаты задолжали педагогам Липецкой области

В Липецкой области 67 образовательных учреждений задолжали 11 млн руб. зарплаты 2 тыс. сотрудников. Об этом сообщили в прокуратуре региона, по итогам «проверки трудового законодательства». Там уточнили, что речь идет о стимулирующих и компенсационных выплатах педагогам за классное руководство.

Надзорный орган определил, что причиной нарушений стала «усложненная процедура распределения бюджетных средств между областным и местными бюджетами по указанной статье расходов». По результатам проверки руководителю управления образования и науки региона Инессе Шуйковой внесли представление об устранении нарушений. После этого задолженность погасили.

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Алина Морозова