Преступная группа в Ижевске отмыла 1,1 млрд рублей и создала больше 160 фиктивных юрлиц

В столице Удмуртии 38-летнего местного жителя подозревают в организации преступной группы, которая занималась отмыванием денег и незаконной регистрацией юридических лиц. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, в преступную деятельность были вовлечены более 80 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Установлено, что с января 2021 по июнь 2023 года участники преступной группы выступали фиктивными руководителями обществ. Всего было создано более 160 юридических лиц, а также обналичено более 1 млрд руб. Их доход превысил более 100 млн руб.

Уголовные дела возбудили по фактам незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей и незаконному образованию юрлиц (пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, ч. 2 ст. 187 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.