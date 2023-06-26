«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Ситуация вокруг Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер» влияет и на движение цен на различные российские активы, инвесторы нервничают. Речь идет не только об акциях, облигациях, но и о валютном рынке. Если для инвесторов обстановка является неопределенной, то это увеличивает риски. Всех интересует, что же будет дальше, как будут развиваться события, каким образом будет определяться динамика рубля. Подробности — у экономического обозревателя “Ъ FM” Олега Богданова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Олег Богданов: Общая макроэкономическая обстановка остается стабильной с точки зрения потоков валюты, платежного баланса. И, естественно, все под контролем российского Центрального банка и финансовых властей. Каким будет курс, куда он уйдет? Здесь общий консенсус — коридор будет в районе 80-90 руб. за доллар, как сказал первый вице-премьер Андрей Белоусов. ЦБ не заинтересован в том, чтобы росли инфляционные ожидания у населения. Поэтому подняться выше 85 рублю будет очень сложно, если не будет никаких геополитических осложнений. Диапазон 80-85 руб. за доллар — это, наверное, комфортный уровень, который сейчас устраивает инвесторов.

Что касается акций, здесь нужно понимание, каким образом будет развиваться корпоративный бизнес. Если у нас экономика будет дрейфовать в сторону мобилизационного сценария, то нашим компаниям будет сложно какую-то прибыль генерировать и работать в таких чистых капиталистических условиях. Акционеры, видимо, будут страдать в этом отношении. Здесь просто необходимо понимание. Но пока его нет, инвесторы мечутся, и отсюда такая волатильность на рынке акций. Хотя он восстановился очень неплохо.

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