Японское правительство намерено выкупить ведущего производителя полупроводниковых материалов — JSR

Японский производитель полупроводниковых материалов JSR Corporation получил предложение о выкупе его акций от государственного инвестиционного фонда Japan Investment Corp. (JIC), находящегося под прямым контролем Министерства торговли страны. JIC готов заплатить за JSR $7 млрд, что намного выше рыночной капитализации JSR, составлявшей на вечер пятницы $4,73 млрд. Предложение будет рассмотрено JSR сегодня на совете директоров, сообщают в компании.

JSR — крупнейший в мире производитель фоторезистов (полимерных светочувствительных материалов/пленок, которые необходимы для выпуска полупроводников). Компания контролирует около 30% мирового рынка фоторезистов, а также с двумя другими японскими компаниями, Shin-Etsu и Tokyo Ohka Kogyo, почти полностью контролирует производство фторированного полиимида и фтороводорода, важнейших составляющих для производства дисплеев и полупроводников.

Как считают эксперты, опрошенные Bloomberg, предложение о покупке такой компании государственным инвестфондом отражает стремление японских властей укрепить национальную экономическую безопасность страны путем стимулирования производства материалов, которые позволят ей быть более конкурентоспособной в этой области. По словам аналитика SMBC Nikko Го Миямото, «производство полупроводников становится все более вопросом национальной политики». Аналитик также считает, что, если JSR будет выкуплена, «это облегчит для JSR инвестирование в фоторезисторы и другие проводниковые материалы и, возможно, еще больше повысит ее техническую и ценовую конкурентоспособность».

Акции JSR отреагировали на новости о потенциальном поглощении взлетом на 22,22%, достигнув дневного лимита, после чего торги ими были приостановлены. Это самый резкий рост акций JSR с 1999 года. С начала года акции JSR выросли почти на 47%. Акции основного конкурента компании, Tokyo Ohga Kogyo, подорожали на 10%.

Алена Миклашевская