В Крыму несовершеннолетний водитель мопеда и водитель мотоцикла скончались после столкновения

В Крыму произошло ДТП, в котором скончались 15-летний водитель мопеда и водитель мотоцикла. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Вечером 25 июня на автодороге Алушта — Судак — Феодосия 23-летний водитель мотоцикла ехал со стороны Судака в направлении Феодосии. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с мопедом, на котором ехали два подростка 2008 и 2009 годов рождения. В результате аварии водитель мотоцикла и водитель мопеда получили смертельные травмы.

Прокуратура Крыма организовала проверку. В ходе нее установят все обстоятельства произошедшего.

Татьяна Ручкина

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