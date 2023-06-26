На мебель для Курултая и Дома Республики потратят до 5 млн рублей

ГКУ «Хозяйственное управление» на конкурсе 14 июля выберет поставщика мебели для здания Курултая на улице Валиди, 40 и Дома Республики на Тукаева, 46, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 5,63 млн руб., он будет оплачен из бюджета республики.

Мебель необходимо поставить в течение 20 календарных дней с момента заключения контракта. Требуется, в том числе, стол для руководителя и стол для переговоров цвета дуба с кромкой из древесины, шкаф для документов и одежды, ресепшен, 12 стульев на деревянном каркасе с мягким сиденьем и мягкой спинкой, столешницы, полки, панели и так далее.

В течение дня после заключения контракта на место должен выехать специалист-замерщик, провести точные замеры с учетом всех конструктивных особенностей, предоставить не менее трех образцов оттенков цветовых гамм материала, согласовать с заказчиком эскизы и цвет изделия. Собрать готовую мебель необходимо в течение дня после поставки.

В августе 2021 года «Хозяйственное управление» заключило контракт на поставку мебели для Дома Республики за 6,2 млн руб. с ООО «Торговый дом „Башмебель“».

Майя Иванова

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