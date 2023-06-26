В Челябинске в третий этап опрессовки теплосетей попадут более 1 тыс. домов

Третий этап гидравлических испытаний теплосетей в Челябинске стартует 4 июля. Горячую воду до 18 июля отключат в 948 многоквартирных домах, сообщает администрация города.

Также в третий этап опрессовки попадут 87 частных жилых домов, 45 детских садов, 44 учебных учреждения и 19 медицинских организаций. Отключения затронут дома и социальные объекты в пяти районах города – Калининском, Курчатовском, Советском, Ленинском и Тракторозаводском.

Кроме того, в июле по отдельному графику пройдут гидравлические испытания в домах, обслуживаемых локальными котельными. Полный список объектов, попадающих под отключения, опубликован на сайте мэрии.

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