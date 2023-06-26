УФНС направило в суд ходатайство о заключении мирового соглашения с «Пегазом»

Как стало известно «Ъ-Уфа», республиканское управление ФНС России направило в арбитражный суд Башкирии ходатайство об утверждении мирового соглашения с ООО «Научно-исследовательский и проектный институт „Пегаз“». В картотеке арбитражного суда пока нет информации о поступлении ходатайства.

В январе налоговая служба направила в суд заявление о признании института банкротом из-за долга в размере 26,6 млн руб.

Как следует из соглашения (копия имеется в распоряжении «Ъ-Уфа»), «Пегаз» намерен погасить задолженность, выплачивая ее равными частями в течение 36 месяцев. В качестве обеспечения выплат институт передаст в залог восемь автомобилей общей стоимостью 38,9 млн руб., оргтехнику на 50,3 млн руб., владелец компании Алена Чиркова — квартиру в Уфе (32,1 млн руб.), а председатель правления института Искандер Сунгатуллин — апартаменты в Москве (22,3 млн руб.).

ООО НИПИ «Пегаз» — технологическая инжиниринговая компания, выполняющая полный комплекс работ по проектированию и разработке, производству и поставке, наладке и вводу в эксплуатацию объектов добычи нефти и газа. Компания зарегистрирована в 2009 году. Уставный капитал — 10,2 млн руб.

Олег Вахитов

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