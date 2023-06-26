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Экс-замглавы ДУИ Самары стал фигурантом еще одного уголовного дела

Возбуждено еще одно уголовное дело в отношении бывшего заместителя руководителя департамента управления имуществом (ДУИ ) Самары Виктора Федоренчика. Ему инкриминируется ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Ущерб от действий бывшего чиновника оценивается в 1,75 млн руб. На сегодня выявлен один эпизод преступления, по остальным ведется следствие, уточнили в надзорном органе.

В прошлом году Виктор Федоренчик и экс-глава управления по жилищным вопросам ДУИ Александр Гаранин были признаны виновными в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), в том числе, группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 35 ч. 1 ст. 285 УК РФ). Им назначили соответственно два и полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком по два года. Подсудимые не признали своей вины.

По версии следствия, экс-чиновники передали жилье, которое предназначалось для детей-сирот и инвалидов, в служебный найм. В конце октября минувшего года Виктор Федоренчик и Александр Гаранин были уволены из городского ДУИ в связи с утратой доверия. В марте бывшие чиновники пытались оспорить это решение, однако Ленинский районный суд отказал им в восстановлении на работе.

Кроме того, Виктор Федоренчик стал фигурантом еще одного уголовного дела о злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Следствие считает, что он принял работы подрядчика, ООО «ЛАГЕРТА», по ремонту квартир в поселке Озерный в Куйбышевском районе. Однако жилье было отремонтировано только частично. Несмотря на это, работы были приняты без замечаний, и подрядчик получил из городского бюджета 135 тыс. руб.

Ани Айвазян

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