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Коммерсантъ FM
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На Крым надвигается шторм

В Крыму объявлено штормовое предупреждение на 26 июня из-за надвигающихся ливней и мощного ветра, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

По данным специалистов, в понедельник на полуострове ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал до 15–20 м/с. В чрезвычайном ведомстве предупредили об опасности посещения прибрежных районов и о возможном обрыве линий электропередачи.

Летом 2021 года на юге и востоке Крыма прошли сильные дожди, в результате которых затопило более 400 частных и многоквартирных домов. В Ялте в результате происшествия получили травмы более 60 человек, несколько человек погибло.

Александр Дремлюгин, Симферополь

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