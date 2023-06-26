Агрохолдинг «Степь» начал уборку озимых зерновых

Агрохолдинг «Степь» приступил к уборке зерновых в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба группы компаний. Завершить уборочную кампанию планируется в течение двух-трех недель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Агрохолдинг «Степь» Фото: пресс-служба Агрохолдинг «Степь»

После завершения уборки на Ставрополье, холдинг начнет уборку в Краснодарском крае и Ростовской области. В работах будут задействованы более 2 тыс. единиц техники.

Агрохолдинг рассчитывает на валовый сбор не ниже плановых показателей. Конкретные цифры в пресс-службе группы компаний не дали. В прошлом году валовый сбор сельскохозяйственных культур стал рекордным для агрохолдинга, и составил 2 млн т, из которых 1,1 млн т – пшеницы.

«Агрохолдинг «Степь» обеспечен всем необходим для успешного проведения уборки урожая: от уборочной техники до запасных частей и ГСМ. Большой парк техники преимущественно отечественного производства нивелируют риски простоя при проведении работ и обеспечивают соблюдение плановых сроков проведения уборочной кампании»,— цитирует пресс-служба группы компании генеральный директор Андрей Недужко.

Анастасия Назарова