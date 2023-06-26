В Самарской области провалились торги на заключение концессии для стройки комплекса переработки отходов

Аукцион на право заключения концессионного соглашения о создании многофункционального комплекса по обращению с отходами в Кинель-Черкасском районе Самарской области признан несостоявшимся. На участие в нем поступила только одна заявка. Распоряжение вице-губернатора – председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова размещено на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Конкурсной комиссии поручено вскрыть конверт с единственной заявкой на участие в торгах.

Ранее у «Самарских коммунальных систем» (СКС) образовалась неустойка в размере 34,9 млн руб. из-за нарушения условий концессии, установила прокуратура. В СКС проводили работы с нарушением графика и задерживали сдачу отчетных документов в мэрию. Как пояснили в компании, отклонения по срокам предоставления отчетности связаны с различными подходами к трактовке норм соглашения в этой части.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Концессионеру напомнили про дедлайн».

Георгий Портнов