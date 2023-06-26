Еще одна авиакомпания начала летать из Сочи в Ереван

Новый авиаперевозчик «Ширак Авиа» начал выполнять рейсы по маршруту Ереван — Сочи. Об этом сообщает пресс-служба российского аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

Регулярные рейсы будут выполняться один раз в неделю по воскресеньям. Они будут осуществляться на воздушных судах Boeing 737-500 вместимостью 131 пассажир.

Вылеты самолета из Еревана назначены на 19:30 и прилет в аэропорт Сочи — на 19:30 (по местному времени). Из Сочи самолет будет вылетать в 21:30 и прибывать в Ереван в 23:30. Время в пути составит один час.

Татьяна Ручкина

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