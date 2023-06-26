Суд взыскал с хозуправления Уфимского района 2,4 млн рублей платы за негативное воздействие на природу

Арбитражный суд Башкирии по иску Южно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора взыскал с МАУ «Хозяйственное управление муниципального района Уфимский район РБ» 2,4 млн руб. платы за негативное воздействие на окружающую среду. В основном, эта сумма задолженности за размещение твердых коммунальных отходов в размере 2,37 млн руб., которая образовалась за 2020 год.

Учреждение просило об отсрочке выплаты, однако управление Росприроднадзора сообщило, что не может изменять сроки внесения платы.

Хозуправление зарегистрировано в 2011 году в селе Михайловка Уфимского района. Учредителем является администрация Уфимского района. Финансовую отчетность учреждение не публикует.

Влада Шипилова

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