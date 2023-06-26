Свердловская судья написала заявление в СКР на юриста Сергея Барсукова из-за слова «тварь»

Мировой судья из Каменска-Уральского (Свердловская область) Наталья Золотухина написала заявление в следственный комитет с просьбой привлечь юриста Сергея Барсукова к ответственности. Об этом «Ъ-Урал» рассказал сам юрист. Как указано в обращении судьи в СКР (имеется в распоряжении «Ъ-Урал»), господин Барсуков назвал ее «тварью». Сам юрист подал встречное заявление в следственные органы, с просьбой привлечь судью за клевету (ч.1 ст. 128.1 УК РФ).

Как указано в документе, 25 мая судья рассматривала административное дело, где в качестве защитника ответчика выступал Сергей Барсуков. Позже, как сообщает судья, ей стало известно, что юрист был в приемной, где находились секретари судебного участка. Там он якобы оскорбительно высказался в отношении судьи. «"Я больше не могу находиться в зале с этой тварью!" На вопрос секретаря участка: "С кем?". Он ответил: "С судьей вашей"». По мнению судьи в действиях юриста усматриваются признаки состава преступления по ч.2 ст. 297 УК РФ («Неуважение к суду»), «что требует проведения проверки».

В ответ на это Сергей Барсуков также написал заявление в СКР. По его мнению, судье не понравилось, что защищая интересы своего клиента он дважды отменил постановления судьи. «Дело рассматривалось почти год. В третий раз судья не выдержала и решила поставить таким образом меня на место»,— пояснил Сергей Барсуков.

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