«Что точно стоит делать, так это обращаться к специалистам»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, как стоит подготовиться к пляжному сезону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Murphy Фото: Kevin Murphy

Близится сезон отпусков и поездок на море. Самое время к нему подготовить свое тело, лицо, волосы. Или уже поздно? Об этом я спросила специалистов. Всю неделю мы в «Стиле» готовимся к пляжному отдыху. Начнем с волос.

Как за ними ухаживать во время самого отдыха? Небанальные советы дал несколько лет назад американской сайт Vogue, опросив тех, кто об уходе за волосами на пляже знает очень хорошо — девушек-серферов. Советы актуальности не теряют. Итак, избегайте сухости волос. Почувствовали, что солнце и соленая вода пересушили волосы, делайте увлажняющую маску. Одна из героинь статьи рекомендует в этих целях кокосовое масло. Совет от другой героини — не ограничиваться масками, а взять с собой на пляжный отдых шампунь и кондиционер с увлажняющим эффектом для каждодневного использования. Лайфхак от еще одной героини: что делать, если не хотите добиваться естественной «морской» укладки? Выбираем средства, ее имитирующие. Такие, как спрей Thai Coconut Beach Waves от The Gnarly Whale. Или, добавлю от себя, текстурирующие средства Hair Resort от Kevin Murphy. Кстати, этот австралийский бренд еще и позаботился об удобстве транспортировки своих средств, сделав бутылочки прямоугольной формы, — они занимают меньше места в багаже.

А как подготовить волосы к пляжному отдыху? Чтобы приехать и сразу всех поразить красотой. Об этом я спросила стилиста с 20-летним стажем сети Dessange Александра Храмичева. «Конечно, все очень индивидуально. Зависит от состояния и типа волос,— рассказал Александр. — В салонах пользуются спросом восстановительные уходы, их множество. Можно выделить восстановления масками от L’Oreal Professional, Sisley, процедуру "счастье для волос" от Lebel Cosmetics, уходы от Olaplex. Уже с первого раза можно заметить положительный результат». И что точно стоит делать, так это обращаться к специалистам, а не экспериментировать с неизвестными продуктами.