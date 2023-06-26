В Чусовских электрических сетях «Пермэнерго» сменился руководитель

Исполняющим обязанности директора производственного отделения «Чусовские электрические сети» филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго» назначен Денис Шерстобитов. Как сообщает пресс-служба компании, это произошло в рамках плановой кадровой ротации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Пермэнерго Фото: пресс-служба Пермэнерго

В филиале «Пермэнерго» Денис Шерстобитов работает с 2005 года. В 2021–2022 годах возглавлял блок по реализации услуг Чусовских электрических сетей. С декабря 2022 года до настоящего времени работал заместителем директора ЧуЭС по общим вопросам.

Ранее занимавший должность руководителя Чусовских электрических сетей Константин Казаков продолжит работу в «Пермэнерго».