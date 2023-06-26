Американская арт-мечта

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, как изменилась динамика продаж у домов Christie’s, Sotheby’s, Phillips и других площадок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carlo Allegri / Reuters Фото: Carlo Allegri / Reuters

Если помните, совсем недавно я рассказывал, что аналитики арт-рынка с беспокойством отмечают его заметное снижение во Франции, которая традиционно является одним из столпов мирового художественного бизнеса. А вот в США, по мнению экспертов, все пока в порядке с аукционной деятельностью.

Вот данные по восьми крупнейшим операторам аукционного арт-рынка Америки: безусловный лидер — дом Christie’s. Тут все не совсем просто: год к году дом потерял почти 40% прибыли. Сейчас за первые пять месяцев 2023 года общий объем продаж у Christie’s составил $949,8 млн. А год назад было более $1,5 млрд. Там есть свои нюансы, я позже объясню.

Зато основные конкуренты из Sotheby’s, напротив, прибавили как раз около 40%. Хотя отставание по общему объему просто чудовищное. В 2023-м Sotheby’s напродавал пока на $240 млн, всего. Третий Phillips. Эти добавили в сравнении с тем же периодом прошлого года 4% и продали почти на $254 млн. Далее Bonhams, которые потеряли буквально центы и также достигли $24 млн с лишним.

Вот потом, кстати, менее известные в России дома. David Rago остался на прежних позициях и получил пока немногим более $14 млн. Scottsdale Art Auction также при своих — почти $14 млн. И следом совсем маргиналы из Leslie Hindman Auctioneers — $11 млн, падение на 15%. И Swann Galleries — $8 млн, падение к прошлому году на 33%.

В целом эксперты спокойны по поводу американского арт-рынка. Прошедший 2022 год многие называют уникальным, в первую очередь из-за выхода «на люди» ряда уникальных коллекций. Такое нечасто случается. Прошлый май дал дому Christie’s продажи великолепных собраний Энн Басс, Томаса и Дорис Амманн, где была «Голубая Мэрилин» Энди Уорхола за $195 млн. А осенью вообще на рынок вышла коллекция Пола Аллена, распродажа которой принесла $1,6 млрд. В этом году пока лучший результат Christie’s показан при продаже полотна Жан-Мишеля Баския «El Gran Espectaculo (The Nile)» — $67 млн.