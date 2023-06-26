Гендиректору фирмы в Екатеринбурге грозит до шести лет колонии за нападение на журналистов

В Екатеринбурге будут судить генерального директора организации за воспрепятствование работе журналистов. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что по ч. 3 ст. 144 УК РФ ему грозит до шести лет колонии.

По версии следствия, утром 1 февраля этого года главный редактор и корреспондент информагентства «Контроль» планировали снять видеорепортаж о невыплате зарплат пяти сотрудникам компании. Прибыв в офис организации, журналисты столкнулись с генеральным директором, который начал требовать убрать камеры и прекратить съемку, что, согласно закону «о СМИ» является незаконным.

Когда журналисты отказались прекращать съемку, гендиректор компании начал избивать их, а также уничтожил и повредил имущество издания на сумму более 100 тыс. руб.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области отметили, что в отношении главы компании также расследуется уголовное дело о невыплате зарплаты работникам (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). Потерпевшими являются 17 человек. Остальные граждане, которым также не выплачивалась зарплата, а также сумма причиненного им ущерба, в настоящее время устанавливаются.

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