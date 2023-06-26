Для Уфы закупят 15 троллейбусов за 380 млн рублей

Управление транспорта и связи мэрии Уфы выбрало поставщика 15 троллейбусов. Победителем аукциона стало АО «Уфимский трамвайно-троллейбусный завод», сообщается на сайте госзакупок. Услуга будет выполнена за 380 млн руб. при начальной цене контракта 382 млн руб. (дисконт 0,5%). Профинансируют закупку троллейбусов бюджеты Уфы и Башкирии.

Согласно аукционной документации, троллейбусы поставят в течение трех месяцев с даты заключения контракта. Они должны быть низкопольными, не ранее 2023 года выпуска, вместимостью от 90 до 100 человек. Максимальная цена одного троллейбуса — 25,5 млн руб.

Гарантийный срок — 18 месяцев или 150 тыс. км пробега. Полный срок эксплуатации — десять лет или 600 тыс. км пробега.

АО «Уфимский трамвайно-троллейбусный завод», согласно «СПАРК-Интерфакс», учреждено в июле 2015 года при участии муниципального управления электротранспорта Уфы (30%), ООО «Башкирский троллейбусный завод» (25%) и частных инвесторов (45%). АО специализируется на производстве железнодорожных локомотивов и подвижного состава. По итогам 2022 года прибыль компании составила 1,2 млн руб., выручка — 387 млн руб.

Венера Хисамова

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