В Сочи будут судить директора санатория за хищение 99 млн рублей

В Сочи в суд направлено уголовное дело в отношении директора санатория, который похитил 99 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СК по Адыгее Фото: пресс-служба СУ СК по Адыгее

По данным следствия, 59-летний мужчина в течение шести лет под предлогом инвестирования в деятельность возглавляемого им санатория похитил деньги у четырех человек из Челябинска, Перми, Москвы и Краснодарского края.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по ст. 159 и 165 УК РФ («Мошенничество» и «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»). Для возмещения ущерба суд наложил на имущество мужчины арест. Теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения. Директору санатория грозит до десяти лет лишения свободы.

Татьяна Ручкина

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