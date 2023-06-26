Руководителю минстроя Башкирии объявили предостережение

Заместитель прокурора Башкирии Сергей Воротынцев объявил предостережение исполняющему обязанности министра строительства и архитектуры республики Ридалю Саетову о недопустимости срыва сроков реализации мероприятий адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Основанием для прокурорского реагирования стало несвоевременное исполнение контрактных обязательств по передаче жителям аварийных домов квартир в домах, построенных в Янаульском районе.

В пресс-службе минстроя Башкирии сообщили, что срок завершения мероприятий программы по переселению из аварийного жилищного фонда федеральным проектом установлен в 2025 году, но республиканские власти приняли решение о досрочном завершении программы в 2023 году. По соглашению с администрацией Янаульского района, переселить граждан из аварийного жилья должны до 31 декабря текущего года. «Рисков по завершению мероприятий нет. В третьем квартале 2023 года программа будет досрочно закрыта»,— уверяют в министерстве.

Майя Иванова

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