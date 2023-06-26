Жительница Красноярска стала победительницей конкурса красоты в Индии

Жительница Красноярска 35-летняя Дарья Бочарова стала первой вице миссис международного конкурса красоты «Мисс Glam Мира 2023» который проходил в Индии. В мероприятии приняли участие 30 девушек в возрасте от 21 до 48 лет со всего мира, сообщает «Академия Международных Конкурсов Красоты» в социальной сети «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дарья Бочарова (слева)

Фото: Академия Международных Конкурсов Красоты \ mrsglamworld Дарья Бочарова (слева)

Фото: Академия Международных Конкурсов Красоты \ mrsglamworld

Конкурсантки на протяжении конкурса участвовали в различных промежуточных этапах - спортивном, творческом, а также в фото и видео сессиях.

В финале конкурса девушек оценивали по выходу в национальных костюмах и дефиле в вечерних нарядах. По итогам конкурса главную корону конкурса в категории миссис получила представительница Индии, второе место - России, третье - Малайзии.

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Лолита Белова