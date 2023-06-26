Уголовное дело об убийстве бездомной собаки в Самаре возбудили спустя два месяца

Возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными (ч.1 ст.245 УК РФ) в Самаре. Оно касается эпизода, попавшего на видео в конце апреля текущего года: мужчина на улице преследует и атакует с молотком во дворе дома на ул. Черемшанской собаку, а затем складывает ее тело в багажник, и уезжает на авто, за рулем которого находится женщина. Информацию разместило ГУ МВД по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Полиция уже установила и осмотрела предполагаемое место происшествия. Также были изъяты записи с домофонов и допрошены девять свидетелей. Кроме того, был установлен и осмотрен автомобиль, на котором увезли животное.

В настоящее время дознаватель назначил портретную и биологическую судебную экспертизу. По их итогам будет принято соответствующее решение.

Ранее в Самаре обнаружили голову собаки на дереве. В полицию было направлено заявление.

Георгий Портнов