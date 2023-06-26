В Казани почти завершены работы по созданию веломаршрута вдоль Кремлевской дамбы

В Казани на 98% завершены работы по созданию веломаршрута вдоль Кремлевской дамбы. Об этом на «деловом понедельнике» сказал замглавы исполкома Игорь Куляжев.

«Впервые вдоль городского веломаршрута появилась парковая инфраструктура, территория освещена. Есть зоны отдыха, в которых установлены скамейки и велопарковки. Вдоль маршрута высажены более 600 деревьев и более 3 тысяч кустарников, смонтирована система автополива», — сказал господин Куляжев.

Напомним, работы по созданию веломаршрута начались в прошлом году. Он проложен по обеим сторонам дамбы и пролегает от Чаши до улицы Пролетарская.

"Ъ-Казань"