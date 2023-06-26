Гостиница Эрмитажа перешла в собственность Азербайджана

Официальная гостиница Эрмитажа в Санкт-Петербурге перешла в собственность Азербайджана. Ее получила небанковская организация «Аграркредит», учрежденная Министерством финансов Азербайджана, пишет 26 июня «Фонтанка».

Согласно данным, опубликованным в Росреестре, новый владелец вступил в права собственности 15 июня. Азербайджанская сторона оставит на этом месте отель, рассказал представитель «Аграркредит» Измир Исмаилов. Компания планирует оставить название при соглашении Эрмитажа.

«Хотим показать, что отель будет не в руках каких-то частных лиц, кто своей целью ставит использование того, что было создано предыдущим владельцем, а что все силы будут направлены на развитие»,— добавил господин Исмаилов.

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