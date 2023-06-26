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На Средней и Нижней Волге больше всего получают профессионалы и ученые

«РИА Новости» составило рейтинг 100 городов России по сферам с самыми высокими предлагаемыми соискателям зарплатами. Больше всего в регионах Средней и Нижней Волги могут заработать астраханцы.

Выше остальных в стране зарплаты московских финансистов — 227 тыс. руб. в месяц. Второе место у рыболовов, работников сельского и лесного хозяйства Мурманска — 205 тыс. руб. Третье — Петропавловск-Камчатский, та же отрасль, 190 тыс. руб.

Замыкают список Элиста, Киров и Саранск, где лучше всех зарабатывают госслужащие — 45 тыс. руб. в первых двух и 46 тыс. руб. в последнем городе.

В Пензе, Волгограде и Саратове самые высокие зарплаты, если верить рейтингу, получают в сфере профессиональной и научной деятельности: 63, 66 и 82 тыс. руб. соответственно. Это 72-е, 65-е и 42-е места.

Астрахань оказалась на 14-й строчке рейтинга. Здесь работникам добывающей отрасли предлагают 131 тыс. руб.

Дарья Васенина

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