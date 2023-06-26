Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Жителю Кемерово через суд пришлось доказать, что он жив

Суд в Кемеровской области исключил из документов ЗАГСа информацию о смерти местного жителя. С заявлением об оспаривании ошибки в документах обратилась прокуратура Кемеровской области, куда пожаловался местный житель.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В декабре 2021 года в межрайонное отделение ГБУЗ ОТ ККБСМЭ на судебно-медицинское исследование поступил труп мужчины. В сопровождающих его документах были указаны персональные данные заявителя. ЗАГС на основании этих документов внес информацию о смерти кемеровчанина. Однако проверка установила, что указанный в документах мужчина жив, что также подтвердили его родственники.

«Признание умершим препятствовало кемеровчанину реализовать права, гарантированные Конституцией РФ и действующим законодательством»,– сообщили в прокуратуре. Решением суда в запись акта гражданского состояния были внесены изменения.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Анна Егорова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...