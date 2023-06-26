Красноярского борца с коррупцией будут судить за взятки и хищение изъятых товаров

СКР завершил расследование уголовного дела сотрудника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) УМВД «Красноярское», который обвиняется в мошенничестве (ст. 159 УК РФ), растрате (ст. 160 УК РФ), превышении полномочий (ст. 286 УК РФ) и получении взяток (ст. 290 УК РФ). Об этом сообщили в следственном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как говорится в деле, осенью 2019 года полицейский в ходе проверки изъял в одном из отделов ТК «Восточный» парфюмерную и косметическую продукцию известных брендов общей стоимостью около 124 тыс. руб. Впоследствии страж порядка вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, однако изъятый товар владельцу не вернул, а похитил.

Кроме того, согласно версии следствия, в 2018-2022 годах полицейский получил от продавца спорттоваров взятку спиртными напитками, спортивной одеждой и деньгами на общую сумму более 440 тыс. руб. Вознаграждение, выяснили правоохранители, предназначалась за непроведение проверок по фактам реализации в магазине контрафакта.

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Илья Николаев