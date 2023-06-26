На турнир «Терра Башкирия 2023» в Уфе выделят до 20 млн рублей

ГАУ «Центр компетенции Башкирии по коневодству и конному спорту «Акбузат» ищет исполнителя для организации и проведения конноспортивного турнира «Терра Башкирия 2023» в Уфе, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 20 млн руб. Итоги аукциона подведут 28 июня. Услуга должна быть оказана до 15 октября.

Турнир пройдет на ипподроме «Акбузат» в восемь этапов. Победитель аукциона должен, в частности, организовать съемки ТВ-передач с турнира, разработать сценарий развлечения детей, пригласить на два отборочных этапа и финальный артиста.

Венера Хисамова

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