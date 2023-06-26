В селе Нечкино проводят проверку ограничения доступа к берегу Камы из-за работ на прибрежной зоне

В Сарапульском районе Удмуртии правоохранительные органы проводят проверку по факту ограничения доступа к берегу реки Кама в селе Нечкино. Причиной стали многочисленные обращения местных жителей, которые сообщили о «незаконной деятельности на прибрежной территории». Об этом во «ВКонтакте» рассказал глава района Айдар Шарафутдинов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: VK.com, Айдар Шарафутдинов Фото: VK.com, Айдар Шарафутдинов

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверочные мероприятия. Работники администрации Сарапульского района также принимают участие в решении этого вопроса.

«Тревогу жителей можно понять — часть берега стала труднодоступной для летнего отдыха. Как глава района, я держу этот вопрос на контроле, нахожусь на постоянной связи с представителями контрольно-надзорных органов»,— отметил господин Шарафутдинов.