В Краснодаре началось онлайн-голосование за лучший эскиз памятника первой учительнице

В Краснодаре стартовало онлайн-голосование за лучшее архитектурное решение памятного знака первой учительнице. Оно продлится до 2 июля, сообщает пресс-служба мэрии.

Разработкой эскизов занимались архитекторы и дизайнеры, авторские творческие коллективы, объединения и студенты. В результате департамент архитектуры и градостроительства отобрал семь конкурсантов, которые представили свои итоговые работы.

Памятник планируют установить около лицея №48, расположенного на улице Пушкина. С 1996 года там стоит камень: «Здесь будет сооружен памятник первой учительнице». Всего на выбор представлено семь работ. Проголосовать можно на сайте мэрии.

Татьяна Ручкина

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