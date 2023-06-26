СКР устанавливает обстоятельства обрушения в «Казармах внутренней стражи» в Уфе

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства обрушения потолка в жилом доме-памятнике архитектуры «Казармы внутренней стражи» в Уфе на улице Маркса 55/1, сообщили в пресс-службе СКР.

Инцидент произошел еще 21 июня. О нем сообщила руководитель башкирского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Эльза Маулимшина. По ее данным, потолочное перекрытие второго этажа обвалилось в двух местах в разных концах здания. Частичные обрушения в этом доме происходили и ранее.

В пресс-службе СКР отмечают, что власти «длительное время игнорируют аварийную ситуацию на объекте», при этом в условиях постоянного риска находятся более сотни жителей дома. Следственное управление СКР по Башкирии проводит проверку по факту обрушения, по результатам которой будет дана оценка ответственным должностным лицам.

В 2016 году депутаты Курултая республики приняли обращение к министру обороны РФ Сергею Шойгу, в котором просили ускорить реставрацию памятника.

«Казармы внутренней стражи» были построены в XIX веке по указанию императора Александра I, который побывал в Уфе в 1824 году. Являются одними из старейших построек в городе. Представляют собой комплекс из четырех зданий и казарменной стены. В 1994 году казармы были признаны объектом культурного наследия.

Наталья Балыкова

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