По Ярославской области расставят информационные щиты на 40 млн рублей

Региональный департамент имущественных и земельных отношений намерен произвести установку 115 щитовых конструкций по территории Ярославской области. Подрядчик может быть определен уже 27 июня. Проект контракта размещен в ГИС «Государственные закупки Ярославской области»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эскиз щита

Фото: ЕИС «Государственные закупки ЯО» Эскиз щита

Фото: ЕИС «Государственные закупки ЯО»

Начальная цена контракта определена в 40,8 млн руб., установка 1 щитовой конструкции оценивается в 355140 руб.

«Под отдельно стоящей щитовой конструкцией понимается щит с T-образным металлическим корпусом c информационным полем 3х6 м, состоящий из металлической рамы, закрепленной на устойчивой симметричной опоре, либо на опоре со смещением с основанием в виде заглубляемого фундаментного блока и встроенного щита из влагостойкой фанеры»,— говорится в техзадании для будущего подрядчика.

В проекте контракта прописаны места установки щитов. Точки выбраны в каждом из муниципальных образований Ярославской области, кроме Ярославля. К примеру, в Рыбинске щиты планируется установить у дворца спорта «Полет» и у «Сенного рынка». В Тутаевском районе щиты появятся вдоль автомобильных дорог «Ярославль—Рыбинск» и «Тутаев—Шопша», в Ростовском районе — вдоль федеральной трассы «М-8».

Что именно будет размещаться в информационном поле щитов, не указано. Сами работы по установке должны быть выполнены в течение 45 дней с момента подписания государственного контракта.

Андрей Иванов