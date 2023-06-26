В Армавире начали проверку по факту расстрела кошек

В Армавире полиция начала проверку информации о расстреле кошек. Об этом сообщает пресс-служба ОМВД по Армавиру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару

«В Отделе МВД России по городу Армавиру назначено проведение проверки, в рамках которой будут установлены участники, а также обстоятельства произошедшего. По итогам проведения проверки полицией Армавира будет принято процессуально решение»,— отметили в полиции.

Как сообщили очевидцы в соцсетях, выстрелы были из многоквартирного дома по адресу Володарского, 30. По их словам, первый случай был год назад, второй — в конце весны. В этот раз с заявлением в полицию обратились хозяева животного, которые приехали к родственникам в гости.

Татьяна Ручкина

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