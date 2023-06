Элтон Джон дал последний концерт в Великобритании в рамках прощального турне

Британский музыкант Элтон Джон в рамках прощального тура под названием Farewell Yellow Brick Road Tour спел на музыкальном фестивале Гластонбери. Это может быть его последний концерт на родине, пишут AFP и Reuters.

76-летний музыкант сыграл концерт вчера, 25 июня, на площадке Pyramid Stage, которая считается самой престижной. Его выступление закрывало фестиваль. Он вышел на сцену в золотом костюме и начал концерт с песни «Pinball Wizard», с которой он не выступал более десяти лет. Также прозвучали такие его хиты, как «Bennie and the Jets», «Goodbye Yellow Brick Road», «Your Song», «Candle in the Wind», «Tiny Dancer», «I'm Still Standing», «Don't Go Breaking My Heart». Финальной стала песня «Rocket Man», в конце также запустили фейерверк.

Свой прощальный тур Элтон Джон начал еще в 2018 году, но ему пришлось брать паузу из-за пандемии. В рамках тура запланировано 333 концерта, он закончится 8 июля в Стокгольме. Как писала The Sunday Times, ожидаемые сборы от турне оценивают более чем в $1 млрд, что станет рекордом.

Лаура Кеффер