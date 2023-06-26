Саратовские врачи сражаются за жизнь доставленного на вертолете подростка после ДТП

В Саратовской области пытаются спасти пострадавшего в аварии подростка. Подробности сообщил в своем Telegram-канале министр здравоохранения региона Олег Костин.

Около 2 ночи 25 июня в Балашовском районе 35-летний водитель Audi, в котором находились трое несовершеннолетних, неподалеку от р. п. Пинеровка съехал с дороги. Дальнейшее освидетельствование установило, что мужчина был пьян. Прокуратура ведет проверку.

Подростков госпитализировали в районную больницу; одного из них пришлось доставить санавиацией в областную детскую.

«Состояние больного тяжелое, обусловлено объемом и характером полученных травм. Сознание медикаментозно угнетено. За пострадавшего дышит аппарат искусственной вентиляции легких. Множественные ушибы внутренних органов. Работает бригада из врача реаниматолога, нейрохирурга и хирурга, реанимационных медицинских сестер», — сообщили в Telegram-канале ГУЗ «Саратовская областная детская клиническая больница».

Дарья Васенина