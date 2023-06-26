СК проводит проверку по факту предоставления некачественного жилья сиротам в Зауралье

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад по информации о предоставлении некачественного жилья сиротам в селе Белозерское Курганской области. Доследственную проверку по этому факту проводит региональное управление ведомства, сообщается в telegram-канале Информационного центра СК России.

Информация о некачественном жилье появилась в социальных сетях. По предварительным данным, в доме, где жителям Белозерского выдали квартиры, имеются проблемы с отоплением из-за чего зимой температурный режим не соответствует норме. Также имеются разрушения фундамента и стен, в квартирах – плесень, в подвале – грибок. Обращения в местную администрацию результатов не принесли.

Александр Бастрыкин поставил процессуальную проверку на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Курганской области Богдану Францишко представить доклад об установленных обстоятельствах и результатах.

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