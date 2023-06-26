Катамаран с двумя пассажирами на борту перевернулся на пруду Ижевска

В субботу, 24 июня, на акватории пруда в столице Удмуртии произошел инцидент с катамараном. Как сообщает пресс-служба спасательного отряда города, плавсредство шло под полным парусным вооружением, однако не выдержало столкновения с сильным ветром и опрокинулось.

В момент происшествия на бору находилось двое человек. Одному из них удалось перебраться на соседний катамаран, а с помощью второго спасатели при задействовании катера вернули плавсредство в исходное положение.

В результате инцидента никто не пострадал.