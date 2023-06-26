В Приангарье девять человек пострадали во время драки на предприятии

Во время массовой драки на предприятии в Жигаловском районе Приангарья пострадали девять человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональный ГУ МВД. По его данным, инцидент произошел на бытовой почве.

Telegram-канал Baza пишет, что драка произошла на Ковыктинском газоконденсатном месторождении вечером 23 июня. Причиной стала ссора в столовой между гражданами Киргизии и гражданами Таджикистана. Всего в драке участвовало около 300 человек. Пострадавших госпитализировали с травмами головы и ушибами, полиция проводит проверку.

Лаура Кеффер