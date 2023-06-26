Пропавшего в Удмуртии рыбака нашли погибшим в Татарстане

Тело рыбака, пропавшего в Каракулинском районе Удмуртии, нашли в одной из проток в Татарстане. Как сообщает поисково-спасательная служба республики, мужчина накануне отправился на рыбаку со знакомыми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Поисково-спасательной службы Удмуртии Фото: пресс-служба Поисково-спасательной службы Удмуртии

В четверг, 22 июня, мужчина 1974 года рождения выехал на рыбалку с друзьями, которые были еще на двух лодках. Однако рыбак забыл прикорм и вернулся за ним на своей моторной лодке. Затем он поспешил обратно, но домой так не вернулся. Обеспокоенные родственники сообщили о пропаже.

Спасатели выехали на место происшествия и обследовали акваторию реки Кама от Зуевых ключей до Усть-Бельска. Мужчину искали с воды, а также провели облет территории на вертолете. Поисковикам удалось отыскать похожую по описанию лодку, в которой никого не было.

В субботу, 24 июня, стало известно, что тело мужчины извлекли из воды в Татарстане. Сообщение поступило от Государственной инспекции по маломерным судам. В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия.