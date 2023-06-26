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«Новая система расчетов в валютах ШОС и БРИКС позволит нашим предприятиям расширять рынки сбыта»

Раиль Галиахметов, доктор экономических наук, профессор кафедры «Экономика и управление организацией», проректор по стратегическим коммуникациям и развитию Ижевского государственного технического университета им. М.Т. Калашникова

Раиль Галиахметов

Раиль Галиахметов

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Раиль Галиахметов

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

О том, что международным экономическим союзам необходима новая инфраструктура расчетов, недавно высказался председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на российско-китайском бизнес-форуме. При дальнейшем расширении ШОС и БРИКС такой подход видится единственно правильным для обеспечения безопасности торговых операций внутри союза и развития интеграционных процессов между странами-участницами.

Углубление сотрудничества между Россией и Китаем должно сопровождаться созданием новой инфраструктуры расчетов. Оно обеспечит не только работу пары рубль/юань, но и понадобится для развития финансового взаимодействия в валютах стран ШОС и БРИКС.

«Мы призываем и правительство Российской Федерации, и наших партнеров из Китайской Народной Республики действовать как можно активнее для того, чтобы такая инфраструктура в кратчайшие сроки появилась и не только обеспечивала двусторонние потребности, но и позволяла проводить операции в валютах стран-участниц ШОС и БРИКС»,— заявил на российско-китайском бизнес-форуме Шувалов. Он также напомнил, что сегодня товарообмен между Россией и Китаем стремится к $200 млрд и это далеко не предел.

В поддержку слов председателя ВЭБа можно привести данные системы SWIFT, согласно которым доля юаня в глобальных международных расчетах выросла за год более чем вдвое: с 2% в феврале прошлого года до 4,5% в феврале 2023 года. И мы полагаем, что юань продолжит постепенно вытеснять доллар на глобальных рынках.

БРИКС представляется очень перспективной организацией, учитывая, что в нее входят страны с огромным экономическим потенциалом и понятными политическими амбициями. Более того, присоединиться к объединению хотят еще порядка 20 стран. Среди них Аргентина, Иран, Алжир, Египет и Бангладеш. А это значит, что постепенно создается альтернатива Западному финансовому миру. В этом контексте действительно медлить с созданием собственной независимой от доллара финансовой системы нельзя.

Важно понимать, что, с одной стороны, это чисто экономические союзы, но при этом именно там концентрируются государства с доброжелательным отношением к России, которые стараются не участвовать в санкционной политике, по крайне мере, напрямую. К тому же это самые большие и быстро развивающиеся рынки. Оба союза будут продолжать расширяться, а возможности использования этих двух институтов будут каждый год увеличиваться.

Новая система расчетов, которую предлагается создать, будет действительно всемирной, будет иметь далеко идущие последствия формирования новой валюты стран, входящих в эти экономические объединения. Это подход, который учитывает объективные обстоятельства, то есть использование тех механизмов, которые возможны в сегодняшней ситуации. А то, что экономика стран-участниц, включая Россию, не упала, а даже находится в развитии, говорит о том, что действительно механизм формируется правильный и учитывающий все обстоятельства, именно он будет способствовать дальнейшему росту экономики.

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