Группа Bottega Rest решила сделать брендом названия своих ресторанов

Ресторанная группа Bottega Rest намерена зарегистрировать названия двух своих ресторанов: La Bottega vini e sapori и INTERVIEW — в качестве товарных знаков. Структура группы — ООО «С-Трейд» — подала две соответствующие заявки в Роспатент, сообщается в сервисе znakoved.ru. Заявки от компании поступили 13 и 15 июня, решения по ним не приняты.

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При подаче заявок в Федеральную службу по интеллектуальной собственности «С-Трейд» указало такие классы международной классификации товаров и услуг (МКТУ), как кафе, рестораны, украшение еды, услуги баров, услуги личного повара, услуги по обзору продуктов питания, кейтеринг и прочее.

Как указано на сайте Bottega Rest, в группу входят пермские ресторан-энотека La Bottega и ресторан-сыроварня INTERVIEW. Директором заведений является Ольга Карцева. По сведениям Kartoteka.ru, ООО «С-Трейд» зарегистрировано в Перми в 2011 году по адресу La Bottega, учредителем и директором компании является Ольга Карцева. Помимо «С-Трейда», госпожа Карцева также числится учредителем пермского ООО «Пронто-сервис» в сфере ресторанной деятельности.